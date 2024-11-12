«Осенний максимум» в билайне: собери свой комплект и получи смартфон с выгодой до 50%

билайн запускает акцию «Осенний максимум». Популярные модели брендов realme, Infinix, Samsung, Apple, Huawei, HONOR, TECNO стали доступны для покупки в интернет-магазине и офисах продаж оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи.
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