«Осенний максимум» в билайне: собери свой комплект и получи смартфон с выгодой до 50%

билайн запускает акцию «Осенний максимум». Популярные модели брендов realme, Infinix, Samsung, Apple, Huawei, HONOR, TECNO стали доступны для покупки в интернет-магазине и офисах продаж оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи.