Страна и люди
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Страна и люди

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Группировка «Восток» уничтожила до 110 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

Группировка «Восток» уничтожила до 110 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

Военнослужащие группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение по опорным пунктам и местам скоплений солдат 128-й бригады теробороны и 31-й бригады нацгвардии Украины, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

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