Жители Белгорода прятали друг друга во время обстрела со стороны ВСУ

Во время обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины жители города помогали друг другу найти места, где можно укрыться и прятали друг друга, соответствующие кадры обнародовал Telegram-канал «Лента дня».
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