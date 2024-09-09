Курганец взломал сервер университета, чтобы добывать криптовалюту

Курганский городской суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в использовании вредоносного программного обеспечения для майнинга криптовалюты на сервере Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники.
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