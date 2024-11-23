Полиция показала видео из салона трамвая на Авиаконструкторов, где произошел конфликт. Школьник устроил ссору с кондуктором.
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Полиция показала видео из салона трамвая на Авиаконструкторов, где произошел конфликт. Школьник устроил ссору с кондуктором.