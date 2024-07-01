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"Правила" НАТО и киевский режим

"Правила" НАТО и киевский режим

Обозреватель Newsweek Дэниел Дкепетрис утверждает, что НАТО “не хочет, чтобы Украина вступила в его ряды”.

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Комментарии
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Н
Николай
&quot;...Белые же должны были их выполнять только если им это было выгодно. Если договор, или отдельные его статьи, изначально были, или в процессе становились невыгодны англосаксонской стороне, то такие договорённости не надо было даже расторгать или иным способом аннулировать...&quot; Что и сделали американцы с нашими двусторонними договорами!!!
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17 час.
Samarium
&quot;  Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!&quot;  Во всех смыслах.... Вот и имеем сейчас то, что  имеем....
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16 час.

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