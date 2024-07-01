"Правила" НАТО и киевский режим

Н

Николай

"...Белые же должны были их выполнять только если им это было выгодно. Если договор, или отдельные его статьи, изначально были, или в процессе становились невыгодны англосаксонской стороне, то такие договорённости не надо было даже расторгать или иным способом аннулировать..." Что и сделали американцы с нашими двусторонними договорами!!!