Дмитрий Дибров назвал русских "живыми трупами"

Елена Филиппова

А если я в кафе вообще не хожу, то что - уже совсем труп? И как-то мелочно это - высматривать, кто какие кафе посещает, какие носки носит, сколько у кого галстуков...Низко пал Дибров, хоть носки за 6 тысяч, а проявил себя дешёвкой.