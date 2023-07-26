Ответ не заставил себя ждать Дмитрий Дибров высокомерно назвал русских "живыми трупами". Ответ утратившему популярность телеведущему не заставил себя ждать.
Дмитрий Дибров назвал русских "живыми трупами"
Комментарии
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Елена Филиппова
А если я в кафе вообще не хожу, то что - уже совсем труп? И как-то мелочно это - высматривать, кто какие кафе посещает, какие носки носит, сколько у кого галстуков...Низко пал Дибров, хоть носки за 6 тысяч, а проявил себя дешёвкой.
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8 час.
Владимир Петров
Вообще-то назвал не русских, а бедноту. У богатых есть высокомерие по отношению к бедным. Но это классовое свойство, а не национальное предательство. Х знает как понимают и толкуют людей журналюги.
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7 час.
карюкалов вячеслав
Мда.
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7 час.
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