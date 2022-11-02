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Италия не торопится отправлять на Украину своё оружие — в Il Messaggero назвали причину

Италия не торопится отправлять на Украину своё оружие — в Il Messaggero назвали причину

Итальянские СМИ рассказали, почему представители Рима взяли время на обдумывание вопроса о предоставлении Киеву очередного пакета помощиИтальянская газета Il Messaggero сообщает, что Украина может не получить от Рима очередную партию оружия.

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