Италия не торопится отправлять на Украину своё оружие — в Il Messaggero назвали причину

Итальянские СМИ рассказали, почему представители Рима взяли время на обдумывание вопроса о предоставлении Киеву очередного пакета помощиИтальянская газета Il Messaggero сообщает, что Украина может не получить от Рима очередную партию оружия.
Итальянские СМИ рассказали, почему представители Рима взяли время на обдумывание вопроса о предоставлении Киеву очередного пакета помощиИтальянская газета Il Messaggero сообщает, что Украина может не получить от Рима очередную партию оружия.
Свежие комментарии