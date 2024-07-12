История и археология: Как сложилась жизнь дочерей Юрий Гагарина, чем они занимаются и кем стали внуки первого космонавта

Юрий Гагарин – человек, которого и при жизни считали идеалом, и сейчас чтут во всем мире. Открытое улыбающееся лицо, прекрасные манеры и, главное, репутация идеального мужа и отца отлично сочетались с образом героя, первым в мире покорившего космос.