История и археология: Как сложилась жизнь дочерей Юрий Гагарина, чем они занимаются и кем стали внуки первого космонавта

Юрий Гагарин – человек, которого и при жизни считали идеалом, и сейчас чтут во всем мире. Открытое улыбающееся лицо, прекрасные манеры и, главное, репутация идеального мужа и отца отлично сочетались с образом героя, первым в мире покорившего космос.
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