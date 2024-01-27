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Шарлотка

Шарлотка

Шарлотка Нет ничего более уютного, чем запах свежеиспеченного яблочного пирога, наполняющий ваш дом. Этот рецепт прост в приготовлении, а результат вас приятно удивит.

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