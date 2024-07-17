Саудовская Аравия заказала тысячи аэротакси для посетителей Всемирной выставки

Концепт воздушного такси eCopter / © FlyNow Дальность полета двухместной вертолетной капсулы не будет превышать 50 километров, а максимальная скорость ограничена 130 километрами в час, грузоподъемность — 200 килограмм.
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