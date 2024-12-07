Роберт Паттинсон снялся в стильном образе для обложки журнала

Актёр принял участие в модной фотосессии. В последнее время Роберт Паттинсон не так часто появляется на публике и редко даёт интервью, поскольку сосредоточен на заботе о не так давно появившейся на свет дочери.
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