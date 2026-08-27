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Операторы FPV-дронов сожгли транспорт ВСУ на Краснолиманском направлении

Операторы FPV-дронов сожгли транспорт ВСУ на Краснолиманском направлении

Операторы ударных FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 25‑й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили автомобильную технику и живую силу подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении.

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