Минобороны Болгарии: самолет F-16 не прошел госприемку

С первым полученным Болгарией американским истребителем F-16 Block 70 возникли технические проблемы. Об этом заявил командующий военно-воздушными силами генерал-майор Николай Русев, его слова привела пресс-служба болгарского Минобороны.
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