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Жители Мелитополя услышали взрыв, сработало самодельное взрывное устройство

Утром 23 марта жители Мелитополя Запорожской области услышали взрыв. Администрация города обратилась к мелитопольцам с просьбой сохранять спокойствие.

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