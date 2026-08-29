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Царьград

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Александр Моор объявил о вводе режима беспилотной опасности

Александр Моор объявил о вводе режима беспилотной опасности

В Тюменской области введён режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Александр Моор. Росавиация уведомила о введении ограничений на приём и выпуск рейсов в тюменском аэропорту "Рощино".

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