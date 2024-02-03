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Закон, порядок, государство

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Экипажи вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» нанесли удар по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении

Экипажи вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» нанесли удар по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении

В результате боевого применения все цели были уничтожены. .

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