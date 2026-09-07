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RT Russia

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Бородин призвал изымать имущество иноагентов, дискредитирующих ВС, на нужды СВО

Бородин призвал изымать имущество иноагентов, дискредитирующих ВС, на нужды СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, заявил RT, что иностранные агенты, занимающиеся дискредитацией армии, должны быть наказаны в соответствии с законом, а их имущество должно изыматься в пользу нужд СВО и семей участников спецоперации.

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