Бородин призвал изымать имущество иноагентов, дискредитирующих ВС, на нужды СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, заявил RT, что иностранные агенты, занимающиеся дискредитацией армии, должны быть наказаны в соответствии с законом, а их имущество должно изыматься в пользу нужд СВО и семей участников спецоперации.