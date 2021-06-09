Полицейские поздравили пермячку с рождением ребенка

1 июня в 6 часов вечера командир взвода полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Перми капитан полиции Андрей Ваулин и полицейский-водитель полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г.

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