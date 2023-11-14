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Белоус о словах Абаскаля про Соболева и Промеса: «Вы когда-нибудь видели, чтобы Семак так реагировал на вопросы журналистов? Все эти метафоры не идут на пользу «Спартаку»

Белоус о словах Абаскаля про Соболева и Промеса: «Вы когда-нибудь видели, чтобы Семак так реагировал на вопросы журналистов? Все эти метафоры не идут на пользу «Спартаку»

— Можно ли понять раздражение испанца, когда его спрашивают о том, почему Соболев опять не попал в состав? Гильермо, похоже, подарил нашему футболу очередной мем: «Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце».

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