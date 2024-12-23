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Мода и Шоу-бизнес

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«Мы не будем вместе», — женатый Натан закончил роман с Лерчек. Что случилось?

«Мы не будем вместе», — женатый Натан закончил роман с Лерчек. Что случилось?

За романом Натана и Лерчек наблюдала и продолжает наблюдать вся страна. Казалось бы, что здесь такого? Однако, один интересный факт заставляет публику приходить в шок все больше и больше: музыкант женат! И ничуть не стесняется своих действий.

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