За романом Натана и Лерчек наблюдала и продолжает наблюдать вся страна. Казалось бы, что здесь такого? Однако, один интересный факт заставляет публику приходить в шок все больше и больше: музыкант женат! И ничуть не стесняется своих действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии