Путин и Байден сочли состояние сотрудничества РФ и США неудовлетворительным

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в ходе онлайн-переговоров, прошедших во вторник, 7 декабря, пришли к выводу, что двустороннее сотрудничество стран находится в неудовлетворительном состоянии.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в ходе онлайн-переговоров, прошедших во вторник, 7 декабря, пришли к выводу, что двустороннее сотрудничество стран находится в неудовлетворительном состоянии.
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