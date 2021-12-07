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Путин и Байден сочли состояние сотрудничества РФ и США неудовлетворительным

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в ходе онлайн-переговоров, прошедших во вторник, 7 декабря, пришли к выводу, что двустороннее сотрудничество стран находится в неудовлетворительном состоянии.

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