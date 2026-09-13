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Пезешкиан: США должны воевать с иранской армией, а не мирными жителями

Пезешкиан: США должны воевать с иранской армией, а не мирными жителями

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Если американцы считают себя храбрыми воинами, то пусть сражаются с иранской армией, а не мирным населением страны.

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Вадим Лебедев

Запад всегда так и делал.  Им лишь бы побольше убить людей.  В Германии стирали города с жителями и в Японии... Мы видели как убивали целыми свадьбами, посёлками...  из за одного, выращенного ими же, неугодного им террориста. Убийство школьниц в Иране, убийство студентов у нас... это всё их рук дела.