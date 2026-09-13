ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Если американцы считают себя храбрыми воинами, то пусть сражаются с иранской армией, а не мирным населением страны.
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Запад всегда так и делал. Им лишь бы побольше убить людей. В Германии стирали города с жителями и в Японии... Мы видели как убивали целыми свадьбами, посёлками... из за одного, выращенного ими же, неугодного им террориста. Убийство школьниц в Иране, убийство студентов у нас... это всё их рук дела.