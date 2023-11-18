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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серхио Перес: «Я не был в курсе, что мы настолько рано проедем свою последнюю попытку во втором сегменте»

Пилот «Ред Булл» не сумел пробиться в третий сегмент квалификации, поскольку слишком рано проехал свой последний быстрый круг, в результате чего его время улучшили многие конкуренты.

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