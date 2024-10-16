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Создатель «Овода» Иванов: дрон летит к цели автономно, решает задачу эффективно

Создатель «Овода» Иванов: дрон летит к цели автономно, решает задачу эффективно

В зону СВО поставили четыре тысячи новых дронов-камикадзе «Овод». Машинное зрение, искусственный интеллект, функция удаленного подрыва, самоликвидация — это неполный список достоинств инновационной техники.

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