Создатель «Овода» Иванов: дрон летит к цели автономно, решает задачу эффективно

В зону СВО поставили четыре тысячи новых дронов-камикадзе «Овод». Машинное зрение, искусственный интеллект, функция удаленного подрыва, самоликвидация — это неполный список достоинств инновационной техники.
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