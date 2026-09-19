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Царьград

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Избирком сообщил о 38% явке на выборах в Калмыкии за два дня

Избирком сообщил о 38% явке на выборах в Калмыкии за два дня

В Калмыкии по итогам двух дней голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва явка избирателей превысила 38%.

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