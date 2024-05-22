Палата представителей США работает над законопроектом о санкциях против МУС

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о работе над законопроектом о санкциях в отношении должностных лиц Международного уголовного суда после того, как прокурор запросил санкции на арест премьер-министра Израиля, сообщает The Hill.
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