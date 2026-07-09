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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайан Уиндхорст: «Вся информация по Леброну Джеймсу основана на ощущениях. Рич Пол наверняка знает все точно, но тоже играет в игры»

Переход Леброна Джеймса остается наиболее «горячей» темой обсуждений в НБА . Брайан Уиндхорст поделился своими мыслями.

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