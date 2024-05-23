Украина получила танки Leopard и ракеты для Patriot от Испании

Испания предоставила Украине новую партию танков Leopard, ракеты к системам противовоздушной обороны ЗРК Patriot, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, системы противодействия беспилотникам и другое вооружение.
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