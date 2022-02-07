Лев может сменить Анчелотти в «Реале»

Руководство «Реала» рассматривает вариант с отставкой Карло Анчелотти. В мадридском клубе недовольны тем, как 62-летний специалист управляет составом – одни футболисты выглядят очень уставшими, а другие недовольны количеством игровой практики.
Руководство «Реала» рассматривает вариант с отставкой Карло Анчелотти. В мадридском клубе недовольны тем, как 62-летний специалист управляет составом – одни футболисты выглядят очень уставшими, а другие недовольны количеством игровой практики.
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