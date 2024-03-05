«Ведомости»: кабмин РФ работает над повышением НДФЛ и введением новых льгот

Кабмин начал работать над анонсированными президентом России Владимиром Путиным фискальными мерами. Речь идет об изменении НДФЛ и налоговых льготах, сообщили «Ведомости» со ссылкой еа близкий к правительству источник и собеседника, знакомого с готовящимися поправками в Налоговый кодекс.