Бовт: «Возникло ощущение, что более пяти часов шел обмен трудносовместимыми мнениями»

По мнению политолога, у Макрона были две задачи для встречи с Путиным: прощупать возможность обсуждения с Москвой тем из списка требований России и понять, в чем Запад может пойти навстречу России, подтвердив это действиямиПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели в Москве переговоры, а по их итогам совместную пресс-конференцию.
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