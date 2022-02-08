Бовт: «Возникло ощущение, что более пяти часов шел обмен трудносовместимыми мнениями»

По мнению политолога, у Макрона были две задачи для встречи с Путиным: прощупать возможность обсуждения с Москвой тем из списка требований России и понять, в чем Запад может пойти навстречу России, подтвердив это действиямиПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели в Москве переговоры, а по их итогам совместную пресс-конференцию.