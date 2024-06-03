ЦБ обязал КРА раскрывать информацию о кредитоспособности компаний

ЦБ обязал кредитные рейтинговые агентства (КРА) при раскрытии рейтингов публиковать оценку самостоятельной кредитоспособности оцениваемого лица, следует из проекта указаний регулятора, опубликованного в пятницу, 31 мая.
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