Что можно и что нельзя чиновникам под руководством Александра Хинштейна

Александр Хинштейн продолжает системную работу в качестве врио главы Курской области – за период чуть больше месяца с момента своего назначения он фактически выстроил кадровую систему и продолжает формировать управленческие практики в режиме жесткого антикризиса.
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