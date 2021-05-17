"Что за истерика, беременная – и что?": приморец заметил удручающую ситуацию

"Что за истерика, беременная – и что?": приморец заметил удручающую ситуацию

На ситуацию в автобусах Уссурийска обратила внимание одна из пассажирок. По ее наблюдениям, молодежь перестала соблюдать правила проезда, в частности, никто не уступает места ни пожилым людям, ни беременные женщинам.

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