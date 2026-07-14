Сила в правде
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Сила в правде

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Компьютерная томография в Москве: экспертный путеводитель по современной диагностике

Компьютерная томография в Москве: экспертный путеводитель по современной диагностике

Краткий обзор компьютерной томографии в столице: принципы работы метода, медицинские показания, правила подготовки к процедуре и критерии выбора надежного диагностического центра для точного обследования.

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