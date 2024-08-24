В Стамбуле вандалы осквернили греческое православное кладбище

Вандалы осквернили православное греческое кладбище Святого Элефтериоса в общине Татаулон (Куртулуш) в Стамбуле, которое служит православной общине в этом районе с 1965 года, сообщила греческая газета Makedonia 24 августа.
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