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Российские покупатели выбрали самые дорогие духи весной 2025 года

Российские покупатели выбрали самые дорогие духи весной 2025 года

Самыми дорогими духами, приобретенными россиянами весной 2025 года, стали два флакона Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл, каждый из которых стоил более 134 тысяч рублей, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

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