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Дибо Сэмюэл вернулся в «Сан-Франциско». Ресивер подписал однолетний контракт на $7 млн

Ресивер Дибо Сэмюэл вновь стал игроком «Сан-Франциско Фотинайнерс». По данным NFL Network, стороны договорились о подписании однолетнего контракта на $7 млн.

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