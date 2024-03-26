Страна и люди
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Страна и люди

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ЧОП не выдал охранникам в «Крокусе» положенное оружие

ЧОП не выдал охранникам в «Крокусе» положенное оружие

Хинштейн: охранники "Крокуса" имели оружие, но не доставали его из хранилища У охранников, работавших в "Крокус Сити Холле", было оружие, но оно находилось в специальном помещении, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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