ЧОП не выдал охранникам в «Крокусе» положенное оружие

Хинштейн: охранники "Крокуса" имели оружие, но не доставали его из хранилища У охранников, работавших в "Крокус Сити Холле", было оружие, но оно находилось в специальном помещении, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
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