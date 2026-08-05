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FiNE NEWS

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Продажи легких коммерческих автомобилей в России снизились на 21,5% в июле 2026 года

В июле 2026 года в России было продано свыше 6 тысяч новых легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 21,5% меньше показателя за июль 2025 года, но на 11,1% больше, чем в июне 2026 года, сообщает агентство «Автостат».

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