Продажи легких коммерческих автомобилей в России снизились на 21,5% в июле 2026 года

В июле 2026 года в России было продано свыше 6 тысяч новых легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 21,5% меньше показателя за июль 2025 года, но на 11,1% больше, чем в июне 2026 года, сообщает агентство «Автостат».
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