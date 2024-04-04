Власти продолжают вывозить детей из обстреливаемых районов Белгородской области. О новых группах детей, уехавших в регионы, находящиеся на значительном удалении от границы с Украиной, сообщил утром 4 апреля губернатор Вячеслав Гладков.
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