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  • Олег Самойлов
    Сколько уже можно мусолить эту тему про мобилизацию? Тут от  добровольцев отбоя нет, а ведь надо кому-то помутить сит...В Совете Федераци...

Власти продолжают вывозить детей из обстреливаемых районов Белгородской области

Власти продолжают вывозить детей из обстреливаемых районов Белгородской области

Власти продолжают вывозить детей из обстреливаемых районов Белгородской области. О новых группах детей, уехавших в регионы, находящиеся на значительном удалении от границы с Украиной, сообщил утром 4 апреля губернатор Вячеслав Гладков.

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