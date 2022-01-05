За сутки в России подтверждено 15 722 случая COVID-19 в 84 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2307 2 Санкт-Петербург 1273 3 Московская область 775 4 Краснодарский край 415 5 Челябинская область 400 6 Свердловская область 395 7 Пермский край 349 8 Алтайский край 319 9 Красноярский край 318 10 Новосибирская область 291 11 Ростовская область 287 12 Приморский край 285 13 Кемеровская область 275 14 Иркутская область 270 15 Хабаровский край 265 16 Нижегородская область 260 17 Омская область 259 18 Республика Башкортостан 235 19 Ленинградская область 231 20 Самарская область 216 21 Тульская область 208 22 Ярославская область 203 23 Волгоградская область 203 24 Пензенская область 201 25 Саратовская область 198 26 Владимирская область 191 27 Тверская область 190 28 Воронежская область 187 29 Кировская область 185 30 Тамбовская область 184 31 Брянская область 176 32 Ставропольский край 171 33 Амурская область 160 34 Архангельская область 160 35 Астраханская область 151 36 Тюменская область 151 37 Липецкая область 140 38 Республика Бурятия 130 39 Ивановская область 125 40 Томская область 121 41 Калининградская область 119 42 Белгородская область 117 43 Калужская область 112 44 Новгородская область 110 45 Забайкальский край 107 46 Курганская область 102 47 Республика Коми 101 48 Смоленская область 99 49 Оренбургская область 99 50 Мурманская область 98 51 Ханты-Мансийский автономный округ 98 52 Орловская область 97 53 Республика Татарстан 92 54 Ульяновская область 90 55 Кабардино-Балкарская Республика 89 56 Республика Дагестан 85 57 Вологодская область 81 58 Рязанская область 80 59 Республика Крым 79 60 Псковская область 77 61 Республика Карелия 74 62 Республика Северная Осетия-Алания 70 63 Республика Адыгея 66 64 Республика Ингушетия 65 65 Курская область 65 66 Республика Саха (Якутия) 63 67 Севастополь 61 68 Карачаево-Черкесская Республика 59 69 Республика Мордовия 57 70 Удмуртская Республика 56 71 Республика Чувашия 47 72 Сахалинская область 40 73 Чеченская Республика 40 74 Республика Марий Эл 38 75 Ямало-Ненецкий автономный округ 37 76 Республика Хакасия 30 77 Костромская область 30 78 Еврейская автономная область 25 79 Республика Алтай 20 80 Республика Калмыкия 13 81 Республика Тыва 9 82 Магаданская область 6 83 Камчатский край 6 84 Ненецкий автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 585 984 случая (+0,15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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