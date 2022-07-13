Мировое обозрение

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Вучич: Сербия продолжит путь евроинтеграции и сохранит отношения с Россией

Вучич: Сербия продолжит путь евроинтеграции и сохранит отношения с Россией

globallookpress.com / Predrag Milosavljevic / XinHua Сербия не собирается отказываться от дружеских отношений с Россией и Китаем, но будет продолжать свой европейский путь развития.

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