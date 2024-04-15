Победители Британской премии в области фотографии дикой природы 2024

Организаторы премии British Wildlife Photography Awards 2024 объявили список победителей и призеров. На конкурс было представлено более 14 000 фотографий в 11 различных категориях, посвященных дикой природе и диким пространствам Соединенного Королевства.
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