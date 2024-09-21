На Тихоокеанском флоте начались российско-китайские учения

Россия и Китай начали военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие», пишет издание «ТАСС». Согласно сообщению, что перед отправлением для учений в море из Владивостока совместного отряда военных морских суден Тихоокеанского флота и ВМС Китая, было проведено торжественное построение экипажей.