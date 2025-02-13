"ТрансФин-М" установил порядок определения ставок 17-18-го купонов по облигациям серии 001Р-02

«ТрансФин-М» установил порядок определения ставки 17-18-го купонов по облигациям серии 001Р-02. Согласно сообщению эмитента, ставка 17-18-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3,25%.