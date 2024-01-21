«Бойцы распределяются вдоль улиц»: ВС РФ идут вглубь Авдеевки за укрепрайон «Царская охота»: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 21 января 2024 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 21 января 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: ВС РФ сейчас атакуют Авдеевку со всех сторон.
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