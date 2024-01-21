«Бойцы распределяются вдоль улиц»: ВС РФ идут вглубь Авдеевки за укрепрайон «Царская охота»: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 21 января 2024 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

«Сразу несколько километров»: ВС РФ с юга прорвались в жилую застройку Авдеевки, заняв несколько улиц: Карта боевых действий, новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Новости Украины сегодня, на 19.01.24 г.