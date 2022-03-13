Народ против мирового правительства: Ещё одна страна пошла по плану Z

Акция в поддержку России в Белграде у памятника Николаю II. Скриншот кадра видео / Телеканал Царьград Игорь Пшеничников Сербы – единственный в мире народ, который открыто и горячо поддержал Россию в её специальной военной операции на Украине.
Акция в поддержку России в Белграде у памятника Николаю II. Скриншот кадра видео / Телеканал Царьград Игорь Пшеничников Сербы – единственный в мире народ, который открыто и горячо поддержал Россию в её специальной военной операции на Украине.
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