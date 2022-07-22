Царьград

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Аппарат искусственной почки появился в больнице Электростали

Аппарат искусственной почки появился в больнице Электростали

В больнице подмосковной Электростали появился аппарат искусственной почки. Он находится в отделении реанимации и стоит около трёх миллионов рублей, рассказала Светлана Стригункова, первый заместитель председателя правительства Московской области.

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